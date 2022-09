Legende: Leistete zuletzt in Brighton tolle Arbeit Graham Potter. IMAGO / Offside Sports Photography

England: Chelsea setzt fortan auf Potter als Trainer

Nur einen Tag nach dem Rausschmiss von Thomas Tuchel hat Chelsea die Nachfolge geregelt. Die «Blues» bedienten sich dabei beim Ligakonkurrenten Brighton und verpflichteten Graham Potter als neuen Coach. Der 47-jährige Engländer verhalf den «Seagulls» in den letzten 3 Spielzeiten, sich in der Premier League zu etablieren und zu einem Mittelfeldklub aufzusteigen. In der aktuellen Saison holte Brighton mit Potter aus den bisherigen 6 Partien 13 Punkte und liegt in der Tabelle vor Teams wie ManUnited, Chelsea und Liverpool auf Rang 4. Nun unterschrieb Potter bei den «Blues» einen Vertrag bis 2027.

Deutschland: Rose beerbt Tedesco in Leipzig

Einen Tag nach der Entlassung von Domenico Tedesco steht bei RB Leipzig bereits der neue Übungsleiter fest: Marco Rose soll die Sachsen aus der Krise und auf die Erfolgsstrasse führen. Der gebürtige Leipziger erhält beim «Dosenklub» einen Vertrag bis im Sommer 2024. Der 45-Jährige war am Ende der Saison 2021/22 beim BVB beurlaubt worden. Zuvor war er in Gladbach sowie bei RB Salzburg tätig gewesen. Rose startet in Leipzig mit einem Hammerprogramm: In der Bundesliga trifft er zunächst auf seine Ex-Klubs Dortmund und Gladbach. Im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gastiert RB am kommenden Mittwoch zudem bei Titelverteidiger Real Madrid.

Italien: Goalie Baumann heuert bei Ascoli an

Noam Baumann hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 26-jährige Schweizer Goalie unterschrieb für ein Jahr beim italienischen Zweitligisten Ascoli. Zuletzt war Baumann vereinslos gewesen, nachdem sein Vertrag beim FC Lugano Anfang Juni ausgelaufen war. Bei den Tessinern kam Baumann unter Trainer Mattia Croci-Torti kaum mehr zum Einsatz.

Türkei: Icardi wird Teamkollege von Seferovic

Galatasaray Istanbul hat kurz vor dem Ende der Transferperiode in der Türkei gleich mehrere Offensivspieler verpflichtet. Milot Rashica (Norwich City), Juan Mata (zuletzt Manchester United) und Mauro Icardi (PSG) verstärken das Team des Schweizer Nationalspielers Haris Seferovic, der sich gegen hochkarätige interne Konkurrenz durchsetzen muss.

Südamerika: Rein-brasilianischer Final in der Copa Libertadores

Im Final um die Copa Libertadores werden sich am 29. Oktober in Guayaquil in Ecuador mit Flamengo Rio de Janeiro und Athletico Paranaense zum 3. Mal in Folge 2 brasilianische Teams duellieren. Flamengo setzte sich mit 4:0 und 2:1 gegen Velez Sarsfield (ARG) durch. Athletico Paranaense eliminierte mit 1:0 und 2:2 Titelverteidiger Palmeiras São Paulo (BRA).