Legende: Keine Einbussen In der Premier League fliessen von 2022 bis 2027 weiter 5,5 Millarden Euro an TV-Geldern. Keystone

England: Neuer TV-Deal für Premier League

Die Premier League hat einen in Zeiten der Pandemie bemerkenswerten TV-Deal abgeschlossen. Die reichste Liga der Welt erhält von ihren vier Fernsehpartnern (Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video und BBC Sport) für den Zeitraum 2022 bis 2025 erneut 5,5 Milliarden Euro und muss damit keine finanziellen Einbussen hinnehmen. Ermöglicht wurde die neue Übereinkunft von der britischen Regierung, die eine Umgehung der sonst üblichen Neu-Ausschreibung der Rechte zugunsten einer Vertragsverlängerung erlaubte. Für den Fall einer Neu-Vergabe hatten Experten einen Einnahme-Einbruch in Höhe von 581 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro vorhergesagt.

Champions League: Final in Porto

Der Champions-League-Sieger wird wieder in Portugal gekürt. Bereits das zweite Jahr in Folge erben die Portugiesen wegen Corona von der Türkei. Wie die Uefa am Donnerstag mitteilte, wird der Final wegen der Corona-Pandemie von Istanbul nach Porto verlegt (2020 fand das Finalturnier in Lissabon statt). Am 29. Mai treffen die englischen Klubs Manchester City und Chelsea im Estadio do Dragão aufeinander. Pro Team sollen im über 50'000 Zuschauer fassenden Stadion 6000 Personen zugelassen werden. Istanbul hat damit bereits zum zweiten Mal hintereinander das Nachsehen. Grund für die erneute Verlegung sind Sicherheitsbedenken. Weil Grossbritannien die Türkei wegen Corona auf der «roten Liste» führt, wäre eine direkte Heimkehr für die beiden Teams unmöglich.