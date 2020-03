Legende: Kann er mittun? PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé. imago images

PSG ohne Mbappé gegen Dortmund?

Paris St. Germain bangt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Borussia Dortmund um den Einsatz von Kylian Mbappé. Der französische Weltmeister leidet unter einer Angina und verpasste das Abschlusstraining am Dienstag. «Wir versuchen, ihn spielfähig zu bekommen. Eine Entscheidung fällt erst am Mittwochabend», sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel. Erst wurde gar eine Erkrankung am Coronavirus befürchtet, eine Virusinfektion bestätigte sich zunächst aber nicht.

Herrlich neuer Augsburg-Trainer

Heiko Herrlich soll den Bundesligisten FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Schweizers Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt. Herrlich kehrt damit über ein Jahr nach seiner Entlassung bei Leverkusen kurz vor Weihnachten 2018 in die Bundesliga zurück.