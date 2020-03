Legende: Vor leeren Rängen Die Champions-League-Partie im Parc des Princes findet ohne Zuschauer statt. Getty Images/Archiv

Spiel vor leeren Rängen im Parc des Princes

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund findet wegen der Gefahr durch das Coronavirus ohne Zuschauer statt. Dies teilte die Pariser Polizeipräfektur am Montag mit. Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt.

Im Gegensatz zum Spiel in Paris findet die Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt.

Saibene in Ingolstadt entlassen

Der FC Ingolstadt hat Konsequenzen aus der unbefriedigenden sportlichen Lage in der 3. Liga gezogen und Trainer Jeff Saibene von seinen Aufgaben entbunden. Unter dem früheren Aarau-, St. Gallen- und Thun-Coach zogen die Ingolstädter zuletzt in 5 Spielen 4 Niederlagen ein und spielten einmal Remis. Der frühere Erstligist liegt nach 27 Spieltagen auf Rang 5 mit 5 Punkten Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg und hat im Rennen um den Aufstieg in 2. Bundesliga noch alle Chancen.