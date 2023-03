Legende: Gegen Bayern zum Zuschauen verdammt PSG-Star Neymar. IMAGO / Icon Sportswire

Frankreich: Neymar verpasst CL-Kracher

Paris Saint-Germain muss für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Bayern München auf Neymar verzichten. Laut Trainer Christophe Galtier wird der Stürmerstar aus Brasilien für das Duell mit dem deutschen Rekordmeister und das Meisterschaftsspiel am Samstag gegen Nantes nicht rechtzeitig fit. Neymar laboriert an einer Sprunggelenksverletzung. PSG hat das Hinspiel gegen die Bayern zuhause mit 0:1 verloren.

07:46 Video Archiv: PSG unterliegt Bayern München zuhause Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 46 Sekunden.

England: Firmino verlässt Liverpool

Der brasilianische Nationalspieler Roberto Firmino wird nach acht Jahren den FC Liverpool zum Saisonende verlassen. Das bestätigte Firminos Berater Roger Wittmann am Freitag Sport1, nachdem zuvor Sky bereits darüber berichtet hatte. Der 31-Jährige habe seine Entscheidung Trainer Jürgen Klopp persönlich mitgeteilt, hiess es weiter. Der frühere Bundesliga-Profi kann damit die «Reds» im Sommer ablösefrei verlassen. 2015 war der Mittelfeldspieler für 41 Millionen Euro von Hoffenheim in die Premier League gewechselt, in bisher 352 Pflichtspielen erzielte er 107 Tore und gab 78 Assists.