Legende: Hat offene Forderungen bei PSG Kylian Mbappé. Keystone/EPA/Yoan Valat

Ligue 1: Mbappé soll Gehälter und Boni nachbezahlt erhalten

Die französische Profiliga (LFP) hat Paris Saint-Germain zu einer Zahlung von 55 Millionen Euro an seinen ehemaligen Spieler Kylian Mbappé wegen unbezahlter Gehälter und Boni verurteilt. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur afp mit Verweis auf zuverlässige Quellen. PSG kündigte an, der Forderung nicht nachzukommen. Der LFP fehle die rechtliche Kompetenz, Mbappé müsse rechtliche Schritte vor einer anderen Gerichtsbarkeit einleiten, schrieb der Klub in einer Mitteilung.