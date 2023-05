Legende: Wird bestraft Lionel Messi. imago images/Le Pictorium

Frankreich: Disziplinarverfahren gegen Messi

Lionel Messi soll von Paris St-Germain wegen einer nicht genehmigten Saudi-Arabien-Reise suspendiert werden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag meldete, habe PSG ein Disziplinarverfahren eröffnet und wolle den Superstar für 2 Wochen vom Trainings- und Spielbetrieb ausschliessen. Messi war in der Hauptstadt Riad Sponsorenverpflichtungen nachgekommen. Aufgebrochen war der 35-Jährige offenbar wenige Stunden nach der Liga-Heimniederlage des Tabellenführers gegen Lorient (1:3) am Sonntag.

England: Klopp droht Strafe

Der englische Fussball-Verband FA hat ein Verfahren gegen Jürgen Klopp eröffnet. Der Trainer des FC Liverpool hatte im Liga-Spiel gegen Tottenham (4:3) eine Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichterteam und muss als Wiederholungstäter mit harten Strafen rechnen. Klopp hatte nach dem Siegtreffer aggressiv vor dem vierten Offiziellen gejubelt, den Hauptschiedsrichter Paul Tierney griff er verbal an. Der Vorwurf laute, Klopp habe sich in Interviews nach dem Spiel «unangemessen» verhalten. Der Deutsche hat erklärt, er bereue seine Worte.