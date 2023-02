Legende: Verletzte sich im Spiel gegen Montpellier Kylian Mbappé. IMAGO / Sipa USA

Frankreich: Mbappé verletzt

Paris Saint-Germain muss im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Bayern München (14. Februar) aller Voraussicht nach auf Topstar Kylian Mbappé verzichten. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, habe sich der Stürmer im Spiel gegen Montpellier am Mittwoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Die Ausfallzeit wird auf 3 Wochen geschätzt. Für das CL-Rückspiel gegen die Münchner am 8. März sollte der Weltmeister allerdings wieder zur Verfügung stehen.

Frankreich: Varane tritt aus National-Team zurück

Raphaël Varane beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der 29-jährige Innenverteidiger in Diensten von Manchester United zog damit nach 10 Jahren und 93 Länderspielen einen Schlussstrich. Zuvor hatte bereits Torhüter Hugo Lloris seine Laufbahn in der Equipe Tricolore beendet. Varane hatte 2018 mit Frankreich den WM-Titel geholt.