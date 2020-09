Legende: Spielt nicht mehr für Kroatien Ivan Rakitic. imago images

Kroatien: Rakitic nicht mehr für das Nationalteam

Nach 106 Länderspielen für Kroatien gab Ivan Rakitic seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. «Das war die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn. Aber ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Moment ist», so der 32-Jährige. Rakitics Highlight mit Kroatien war der überraschende Vorstoss in den WM-Final 2018 (2:4 gegen Frankreich). Auf Klubebene setzt der gebürtige Schweizer seine Karriere beim FC Sevilla fort. Zuvor stand Rakitic während 6 Jahren bei Barcelona unter Vertrag.

Deutschland: Dortmunds Hazard fällt aus

Borussia Dortmund muss in der Bundesliga für einige Wochen auf den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard verzichten. Beim 29-jährigen Offensivmann wurde im Nachgang des 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende ein Muskelfaserriss im Oberschenkel festgestellt.

Spanien: Cifuentes mit Altersrekord

Torhüter Alberto Cifuentes hat am 2. Spieltag der Primera Division spanische Fussball-Geschichte geschrieben. Der Captain von Aufsteiger Cadiz kam beim 2:0-Sieg bei Mitaufsteiger Huesca mit exakt 41 Jahren und 114 Tagen zum 1. Erstliga-Einsatz seiner langen Laufbahn. Nie debütierte ein älterer Profi in dieser Liga. Cifuentes blieb bei seinem Einstand ohne Gegentor.

Legende: Spätes Debüt in der höchsten Spielklasse Spaniens Alberto Cifuentes. imago images

England: ManCitys Gündogan positiv getestet

Ilkay Gündogan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte sein Klub Manchester City am Montag mit. Laut Klubangaben muss sich der 29-Jährige nun in eine zehntägige Quarantäne begeben. Damit wird Gündogan am Montagabend beim Auswärtsspiel Manchesters bei den Wolverhampton Wanderers fehlen.