Legende: Kehrt aus Saudi-Arabien zurück Ivan Rakitic. Getty Images/Yasser Bakhsh

Kroatien: Rakitic zu Hajduk Split

Ivan Rakitic kehrt nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien nach Europa zurück. Der in Möhlin im Aargau aufgewachsene Kroate wechselt in seine Heimat zu Hajduk Split. Für Rakitic ist es die erste Station in Kroatien. Der 36-Jährige unterschrieb beim neunfachen Meister einen Einjahresvertrag. Rakitic wechselte erst im Winter vom FC Sevilla zu Al-Shabab. In der Saudi Pro League kam er lediglich acht Mal zum Einsatz. Seine eindrückliche Karriere startete der WM-Finalist von 2018 beim FC Basel, ehe er über Schalke und Sevilla zum FC Barcelona gelangte.