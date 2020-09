Spanien: Rakitic zurück zum FC Sevilla

Ivan Rakitic verlässt den FC Barcelona nach sechs Jahren und kehrt zum FC Sevilla zurück, wo er bereits von 2011 bis 2014 spielte. Nach Angaben der Andalusier unterzeichnet der 32-jährige Kroatien-Schweizer einen Vertrag über vier Jahre. Der gebürtige Aargauer gehörte in den letzten Jahren zu den prägenden Figuren im Barcelona-Mittelfeld und in der kroatischen Nationalmannschaft. Der neue Barcelona-Coach Ronald Koeman plante laut spanischen Medienberichten in dieser Saison nicht mehr mit ihm.

Spanien: Messi schwänzt weiter Training

Der abwanderungswillige Lionel Messi ist auch dem zweiten Training des FC Barcelona zur Vorbereitung auf die neue Saison ferngeblieben. Inklusive des obligatorischen Corona-Tests hat er damit dreimal unentschuldigt gefehlt. Damit könnte der 33-Jährige von seinem Arbeitgeber einer Vertragsverletzung beschuldigt werden, wie spanische Medien berichteten. Laut dem Arbeitsrecht könne Messi, der dem Klub seine Wechselabsicht bereits mitgeteilt hat, mit einer Busse in der Höhe von 25 Prozent seines Monatsgehalts bestraft werden.

England: Neuer Teamkollege für Xhaka

Granit Xhaka bekommt bei Arsenal einen neuen Teamkollegen. Die Londoner haben den zuletzt bei Lille in der Ligue 1 spielenden Innenverteidiger Gabriel (22) verpflichtet. Der Brasilianer, der mit vollem Namen Gabriel dos Santos Magalhães heisst, hat einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.