Legende: Schlug sich schon länger mit Knieschmerzen herum Real-Captain Sergio Ramos. Keystone

Spanien: Real lange ohne Captain Ramos

Real Madrid muss mehrere Wochen auf Sergio Ramos verzichten. Der 34-jährige Captain der Madrilenen hat sich am Samstag am Innenmeniskus des linken Knies operieren lassen, wie die «Königlichen» bestätigten. Ramos hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über Schmerzen geklagt. Real machte keine Angaben darüber, wie lange Ramos ausfällt. Gemäss spanischen Medien wird aber mit einer Ausfalldauer von 6-8 Wochen gerechnet.