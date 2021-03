Deutschland: Rangnick sagt Schalke ab

Schalke 04 muss seine sportliche Zukunft ohne Ralf Rangnick planen. Der langjährige Bundesliga-Coach und -Sportdirektor sagte den Königsblauen am Samstag, dem Tag des Krisengipfels gegen Gladbach, in einem offiziellen Statement ab: «Ich hätte mich gerne eingebracht. Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen.» Am Donnerstag hatte das Tabellenschlusslicht bekannt gegeben, dass ein «konstruktives Gespräch» mit Rangnick stattgefunden habe. Der Ex-S04-Coach war der Wunschkandidat der Schalker gewesen, die schon für die 2. Bundesliga planen.

ManCity und Southampton lösen Halbfinal-Ticket

Die Hälfte der Halbfinalisten im FA Cup ist bekannt. Manchester City setzte sich dank späten Treffern von Ilkay Gündogan (85.) und dem eingewechselten Kevin De Bruyne (90.) mit 2:0 gegen Everton durch. Zuvor hatte Southampton dank zwei Toren von Nathan Redmond mit 3:0 gegen Bournemouth gewonnen.

Leeds-Legende Lorimer verstorben

Die schottische Fussball-Legende Peter Lorimer ist im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Die meiste Zeit seiner Karriere spielte Lorimer für Leeds United, dessen bester Torschütze er mit 238 Treffern heute noch ist. Die ungeheure Schusskraft ermöglichte ihm zahllose Tore per Weitschuss. Lorimer gewann unter Trainer Don Reavie zwei Meistertitel, einmal den Cup und zweimal den Messestädte-Cup.