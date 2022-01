Legende: Seine Zeit bei Watford ist abgelaufen Claudio Ranieri. Keystone

England: Watford feuert Trainer Ranieri

Nach nur 13 Liga-Spielen mit mageren 7 Punkten ist der ehemalige Meister-Trainer Claudio Ranieri bei Premier-League-Klub FC Watford als Teammanager wieder entlassen worden. Die Trennung vom 70-jährigen Italiener nach nur 112 Tagen im Amt gab der Abstiegskandidat 3 Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen Norwich City bekannt. Ein Nachfolger für Ranieri, der mit Watfords Liga-Rivale Leicester 2016 den Titel gewann, steht noch nicht fest.

01:57 Video Archiv: Ranieri wird 2016 zum Trainer des Jahres gewählt Aus Sport-Clip vom 15.11.2018. abspielen

Italien: Mancini bietet Balotelli auf

Mario Balotelli steht zum ersten Mal seit September 2018 im Kader der italienischen Nationalmannschaft. Der 31-jährige Stürmer wurde von Italiens Coach Roberto Mancini in ein 35-köpfiges Aufgebot berufen, das in dieser Woche ein dreitägiges Trainingscamp im Hinblick auf die WM-Barrage von Ende März abhält. Balotelli spielt mittlerweile in der Türkei bei Adana Demirspor und ist dort Teamkollege von Gökhan Inler.