Legende: Skandalöse Vorfälle überschatteten die Partie Bulgarien - England (0:6). imago images

Bulgarien nach England-Spiel bestraft

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Uefa hat den bulgarischen Verband mit 2 Geisterspielen sowie einer Geldstrafe in Höhe von 75'000 Euro belegt. Eines der 2 Geisterspiele wird für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Damit findet zunächst nur das Qualispiel am 17. November gegen Tschechien ohne Zuschauer statt. Im EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England (0:6) Mitte Oktober waren bulgarische Zuschauer durch rassistische Rufe negativ aufgefallen. Die Partie in Sofia stand zweimal kurz vor dem Abbruch. Für das Stören der englischen Hymne wurde eine zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 10'000 Euro verhängt. Der englische Verband muss wegen Störungen während der bulgarischen Nationalhymne eine Busse von 5000 Euro zahlen.