Rassismus-Skandal in der Ukraine: Taison sieht Rot

Legende: Eklat in der Ukraine Schachtar-Captain Taison. Keystone/Archivbild

Taison Opfer von Rassismus

Schachtars Taison wurde im Spiel gegen Dynamo Kiew (1:0) in der Schlussphase vom Platz gestellt. Der Brasilianer war von den Zuschauern rassistisch angefeindet worden, hatte diesen in der Folge den Mittelfinger gezeigt und den Ball auf die Tribüne gekickt. Dafür sah der 31-Jährige die rote Karte – und verliess den Platz unter Tränen.

Mainz entlässt Coach Schwarz

Bundesligist Mainz hat sich von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Der 41-Jährige, der seit 2017 an der Mainzer Seitenlinie stand, trug die Verantwortung für zwei FSV-Negativrekorde innerhalb einer Woche: Auf die höchste Liga-Niederlage der Rheinhessen am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig (0:8) folgte gegen Aufsteiger Union Berlin die 8. Saison-Niederlage (2:3). So viele Pleiten nach 11 Spieltagen wies Mainz noch nie auf. Wer Schwarz' Nachfolger und damit auch Trainer des Schweizers Edimilson Fernandes wird, ist noch offen.