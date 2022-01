Spanien: Real holt sich die «Supercopa»

Real Madrid hat sich zum 12. Mal den spanischen Supercup gesichert. Im Final im saudi-arabischen Riad bezwangen die «Königlichen» Athletic Bilbao dank Toren von Luka Modric und Karim Benzema 2:0. Thibaut Courtois hielt in der Schlussphase einen Elfmeter von Bilbaos Raul Garcia, nachdem Eder Militao aufgrund eines Handspiels Rot gesehen hatte.

Belgien: Frey schiesst Saisontore 16 und 17

Michael Frey steuerte zum 3:0 von Royal Antwerpen gegen Charleroi die ersten beiden Treffer bei. Der Schweizer Stürmer war in der 11. und in der 14. Minute per Doppelschlag erfolgreich. In seinem 21. Einsatz der laufenden Saison in der höchsten belgischen Liga waren es die Tore 16 und 17 für den 27-Jährigen.

Legende: Weiter torhungrig Michael Frey traf für Antwerpen gegen Charleroi zweimal innert drei Minuten. imago images

England: Benitez bei Everton entlassen

Nach 200 Tagen im Amt muss Rafael Benitez seinen Platz auf der Trainerbank von Everton räumen. Das 1:2 bei Abstiegskandidat Norwich am Samstag war für den Spanier die eine Niederlage zu viel. Everton befindet sich in der Premier League auf dem 16. Rang, 6 Punkte trennen die Liverpooler noch von der Relegationszone.

Resultate Premier League Premier League