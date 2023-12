La Liga: Ancelotti bis 2026 bei Real Madrid

Carlo Ancelotti hat seinen Vertrag als Trainer bei Real Madrid bis 2026 verlängert. Das gaben die «Königlichen» am Freitag bekannt. In fünf Spielzeiten beim spanischen Rekordmeister hat der 64-Jährige bislang 10 Titel geholt. Zuletzt war drüber spekuliert worden, ob Ancelotti das Amt des brasilianischen Nationalcoaches bekleiden würde – die «Selecao» befindet sich derzeit in einer leichten Krise. Mit der Vertragsverlängerung ist dieses Gerücht aber vorerst vom Tisch.