Legende: Fehlt Real Madrid in der heissen Saisonphase Sergio Ramos. imago images

Hiobsbotschaft für Real Madrid

Real muss 4 bis 5 Wochen ohne Captain Sergio Ramos auskommen. Der 35-Jährige zog sich bei seinem Kurzeinsatz für die spanische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen den Kosovo (3:1) eine Muskelverletzung in der linken Wade zu. Damit fehlt der Teamleader auf jeden Fall am 11. April im Clasico gegen Barcelona sowie in den beiden Viertelfinal-Duellen in der Champions League mit dem FC Liverpool (6. und 14. April).

Findet die EM ohne Daley Blind statt?

Dem niederländischen Nationalspieler Daley Blind droht das EM-Aus. Der Verteidiger von Ajax Amsterdam muss wegen eins Bänderrisses im linken Sprunggelenk operiert werden. «Ich gehe davon aus, dass meine Saison mit Ajax beendet ist», so der 31-Jährige: «Ich habe eine Operation nächste Woche. Wenn während der Reha alles gut geht, hoffe ich, dass ich es noch zur EURO im Sommer schaffe.»

Frauen-WM 2023: Endspiel in Sydney

Die Fifa hat die Spielorte und Stadien der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland bekanntgegeben. Das Eröffnungsspiel soll im neuseeländischen Auckland, der Final im australischen Sydney stattfinden. Zudem soll je ein Halbfinal in Australien und in Neuseeland ausgetragen werden. Die übrigen Spielorte heissen Adelaide, Brisbane, Melbourne und Perth in Australien sowie Wellington, Hamilton und Dunedin in Neuseeland. Den vollständigen Spielplan der WM 2023 will die Fifa im Laufe dieses Jahres veröffentlichen.

James vergrössert Anteile an Liverpool

Basketball-Superstar LeBron James hat seine Anteile am FC Liverpool nochmals erhöht. Wie die Fenway Sports Group (FSG) bestätigte, stieg der 36-Jährige durch seine neuerliche Investition zudem zu einem Partner der in Boston ansässigen globalen Sport-, Unterhaltungs- und Immobilienplattform auf. James hielt bislang bereits einen Anteil von 2 Prozent am amtierenden englischen Meister. Wie viele es nun sind, ist nicht kommuniziert worden.