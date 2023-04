Legende: Hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen Luka Modric. imago images/Shutterstock

Spanien: Reals Modric fällt aus

Real Madrid muss in der entscheidenden Saisonphase auf Mittelfeld-Spieler Luka Modric verzichten. Der kroatische Nationalspieler hat sich nach Angaben der «Königlichen» beim 2:4 beim FC Girona eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Offenbar wird der 37-Jährige mindestens die Ligaspiele gegen Almeria am Samstag und bei Real Sociedad am kommenden Dienstag verpassen. Ausserdem droht er für den Cupfinal am 6. Mai gegen Osasuna auszufallen. 3 Tage später trifft Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf Topfavorit Manchester City.

