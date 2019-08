Legende: Fehlt Real zum Saisonauftakt Eden Hazard. imago images

Hazard verpasst Saisonstart mit Real

Rückschlag für Real Madrids Neuzuzug Eden Hazard: Der Belgier, der im Juni für 100 Millionen Euro von Chelsea zu den «Königlichen» wechselte, leidet an einer Oberschenkelverletzung. Hazard verpasst den Saisonauftakt in der Primera Division gegen Celta Vigo am Samstag. Wie lange der Stürmer ausfallen wird, teilte Real nicht mit.

Frankfurt monatelang ohne Russ

Eintracht Frankfurt muss monatelang auf Identifikationsfigur Marco Russ verzichten. Der 34-Jährige zog sich im Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Vaduz (1:0) einen Achillessehnenriss zu. Der Verteidiger war 2016 an Hodenkrebs erkrankt, der eine Operation und zwei Chemotherapien nötig machte. Russ kehrte damals nach 7 Monaten Pause zurück.

Lugano-Frauen gegen Manchester City

Die Schweizer Vertreterinnen treffen in den Sechzehntelfinals der Champions League auf prominente Gegner: Lugano bekommt es mit Manchester City zu tun, die FCZ-Frauen messen sich mit Minsk. Die Hinspiele werden am 11./12. September ausgetragen, die Rückspiele zwei Wochen später.