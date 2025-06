Legende: Muss schon wieder aussetzen Real-Verteidiger David Alaba. imago images/NurPhoto

LaLiga: Alaba erneut verletzt

Die Verletzungsmisere von David Alaba findet kein Ende. Wie sein Verein Real Madrid am Freitag mitteilte, hat sich der Österreicher bei der Klub-WM in den USA eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Details, auch zur erwarteten Ausfallzeit, nannte Real nicht. 2024/25 kam der Routinier lediglich 14-mal für Real zum Einsatz, bei der laufenden Klub-WM noch gar nicht.

Premier League: Neuer Trainer für Brentford

Der englische Premier-League-Klub FC Brentford hat den Iren Keith Andrews zum neuen Cheftrainer befördert. Der 44-Jährige tritt beim Klub die Nachfolge des Dänen Thomas Frank an, der zum Londoner Stadtrivalen Tottenham Hotspur gewechselt war. Für Andrews ist es der erste Posten als Cheftrainer.

Spaniens U19-Juniorinnen mit Rekordtitel

Spaniens Fussballerinnen haben an der U19-EM in Polen den Titel erfolgreich verteidigt. Im Final in Rzeszow setzten sie sich gleich mit 4:0 gegen Frankreich durch. Mit dem mittlerweile siebten Titel ist Spanien nun alleiniger Rekord-Europameister in dieser Alterskategorie. Die Schweiz wartet seit der Heim-EM 2018 auf eine Teilnahme an der jährlich stattfindenden Endrunde.