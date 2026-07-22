Legende: Für ihn greift Chelsea (wieder einmal) tief ins Portemonnaie Morgan Rogers. Imago/Icon Sports Wire

Premier League: Rogers noch teurer als Anderson

Chelsea hat von Ligakonkurrent Aston Villa den englischen WM-Teilnehmer Morgan Rogers verpflichtet. Der 23-jährige Offensivspieler unterzeichnete bei den Londonern einen Siebenjahres-Vertrag bis 2033. Zur Ablösesumme gab es keine Angaben, Medien berichteten aber übereinstimmend von umgerechnet 125 Millionen Franken. Damit wäre Rogers noch zwei Millionen teurer als Elliot Anderson, den kürzlich Manchester City verpflichtete. So viel kostete ein britischer Spieler noch nie.

Mexiko: Ochoa beendet Karriere

Der mexikanische Nationalgoalie Guillermo Ochoa beendet im Alter von 41 Jahren seine Karriere. «Ich habe alles gegeben – für meine Vereine und für die Nationalmannschaft. Heute lege ich meine Torwarthandschuhe nieder», erklärte Ochoa, der zuletzt bei AEL Limassol in Zypern unter Vertrag stand. Mit sechs WM-Teilnahmen hält er gemeinsam mit dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und dem Argentinier Lionel Messi den Rekord. An der WM 2026 hatte der 154-fache Internationale hinter Raul Rangel nur die Ersatzkeeper-Rolle inne und kam lediglich zu einem Kurzeinsatz.

Resultate