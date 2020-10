Legende: Fällt corona-bedingt aus Renato Steffen. Keystone

Steffen hat Corona

Mittelfeldspieler Renato Steffen vom Fussball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 28-Jährige fehlt den «Wölfen» somit am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Auch für die anstehenden Länderspiele der Nati gegen Kroatien, Spanien und Deutschland fällt er aus. Ende Juli war auch Wolfsburg-Verteidiger Kevin Mbabu positiv auf das Virus getestet worden.

Fifa lockert Abstell-Regelung

Im Streit um die Spieler-Abstellungen für die kommenden Länderspiele hat der Weltverband Fifa seine Regeln «vorübergehend» geändert. Er will damit in der Coronavirus-Pandemie «für mehr Flexibilität und Sicherheit für alle Nationalteams, Vereine und Spieler» sorgen. Demnach müssen Klubs ihre Nationalspieler nicht abstellen, wenn am Spielort «eine zwingende Quarantäne oder Selbstisolation von mindestens 5 Tagen» einzuhalten ist oder «eine Reisebeschränkung» für eine dieser Städte besteht.

Reals Carvajal fällt verletzt aus

Real Madrid muss lange auf Dani Carvajal verzichten. Der 28-Jährige zog sich am Freitag im Training eine Verletzung im rechten Knie zu und wird mindestens 2 Monate fehlen.