Legende: Hat genug vom Profifussball René Adler. imago images

Adler beendet Karriere

Der frühere deutsche Nationalgoalie René Adler beendet zum Saisonende seine Karriere. Der 34-Jährige stand am 29. April 2018, also vor fast genau einem Jahr, letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog sich der Torhüter von Mainz eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu. «Mein Körper hat genug gelitten», erklärte Adler seinen Entscheid.

Saisonaus für Ramsey

Für Aaron Ramsey ist die Saison und damit auch seine Zeit bei Arsenal vorzeitig beendet. Der 28-jährige Mittelfeldakteur wird wegen muskulärer Probleme in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies gaben die «Gunners» vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag gegen den FC Valencia bekannt. Im Sommer wird Ramsey nach über 10 Jahren in London zu Juventus Turin wechseln.

