Legende: Seine letzten Spiele in Schwarz-Gelb stehen an Marco Reus. Reuters/Susana Vera

Bundesliga: Reus-Ära beim BVB geht zu Ende

Marco Reus wird seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern. Dies gab der Bundesliga-5. am Freitagnachmittag bekannt. Nachdem Reus bereits im Nachwuchs des BVB gewesen war, kehrte er über Ahlen und Mönchengladbach 2012 zu seinem Heimatklub zurück. In 12 Jahren beim BVB kam er bisher auf 168 Tore und 128 Assists in 424 Einsätzen. Reus ist der zweitbeste Torschütze in der Klubgeschichte des BVB. Zwei Pokalsiege (2017 und 2021) konnte Reus in dieser Zeit feiern, in dieser Saison könnte allenfalls noch ein Champions-League-Titel dazukommen. Zwischen 2018 und 2023 war Reus Captain der Borussia. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht klar.

EURO 2024: Maximale Kadergrösse auf 26 Spieler erhöht

Murat Yakin und die anderen 23 Trainer der EM-Teilnehmer dürfen drei Spieler mehr für die Endrunde in Deutschland aufbieten, als zunächst vorgegeben. Die Uefa teilte am Freitagabend mit, dass die maximale Kadergrösse von 23 auf 26 Akteure nach oben korrigiert wird. Die Teams haben bis am 7. Juni Zeit, ihre Kaderlisten von 23 bis 26 Spielern beim europäischen Verband einzureichen.