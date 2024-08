MLS: Reus wechselt nach Übersee

Was sich schon länger angedeutet hatte, ist jetzt fix. Marco Reus wechselt per sofort in die USA zu Los Angeles Galaxy. Der 35-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende des Jahres 2026. Der Rekordmeister aus LA steht derzeit an der Spitze der Western Conference. Routinier Reus hatte den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund nach der vergangenen Bundesliga-Saison verlassen. Er hatte zwölf Jahre für den BVB gespielt.