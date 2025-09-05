Legende: Trifft gegen Essen doppelt Géraldine Reuteler. IMAGO / HMB-Media

Frauen-Bundesliga: Reuteler mit drei Skorerpunkten

Géraldine Reuteler ist der Saisonstart in der Bundesliga eindrücklich gelungen. Die Schweizer Mittelfeldspielerin der Eintracht Frankfurt, die bei der Heim-EM im Juli brilliert hatte, traf beim 5:0-Heimsieg gegen Essen zweimal und bereitete ein weiteres Tor mit einem mustergültigen Pass vor. Mit Reuteler, Nadine Riesen und der 18-jährigen Bundesliga-Debütantin Noemi Ivelj standen gegen Essen zwischenzeitlich drei Schweizerinnen für die Eintracht auf dem Platz.