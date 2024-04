Legende: War zuletzt in Dortmund Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Lars Ricken. Imago/Steinbrenner

Bundesliga: Ricken steigt beim BVB auf

Lars Ricken (47) steigt überraschend zum Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund auf. Der Held des Champions-League-Finals von 1997 übernimmt den Posten am 1. Mai und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Das gab der BVB am Montag bekannt. Ricken wird Teil der Geschäftsleitung, aus der Hans-Joachim Watzke per 2025 ausscheiden wird. Sven Mislintat kehrt derweil am 1. Mai als Technischer Direktor mit dem Schwerpunkt Kaderplanung zum BVB zurück. Er soll direkt an Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl berichten.

01:49 Video Archiv: Als Ricken 1997 den CL-Final entschied Aus Sport-Clip vom 18.03.2015. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Serie A: Cannavaro zu Udinese

Das abstiegsgefährdete Udinese kämpft in den letzten Runden der Saison mit Fabio Cannavaro als Trainer um den Klassenerhalt. Der Weltfussballer von 2006 tritt die Nachfolge von Gabriele Cioffi an. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende Juni. Der 50-jährige Cannavaro trainierte in Italien bisher erst Zweitligist Benevento in der letzten Saison für einige Monate. In China führte er Guangzhou zum Meistertitel und war für kurze Zeit Nationaltrainer. Udinese liegt in der Serie A nach 32 von 38 Runden nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz.