Legende: Übernimmt neue Aufgaben im norwegischen Verband Hege Riise. imago images/NTB

Norwegen trennt sich von Riise

Nach dem frühen Aus bei der WM ist Hege Riise als Trainerin des norwegischen Frauen-Nationalteams zurückgetreten. Dies gab der nationale Verband NFF am Freitag knapp vier Wochen nach der Achtelfinal-Niederlage gegen Japan (1:3) bekannt. Riise, die den Posten im August 2022 übernommen hatte, soll dem NFF aber erhalten bleiben und ab 2024 in neuer Rolle die Stärkung des Frauenfussballs vorantreiben. Für die anstehenden Partien in der Nations League im September arbeite der Verband derzeit an einer «Übergangslösung».

04:57 Video Archiv: Japan schlägt Norwegen im WM-Achtelfinal Aus FIFA Women's World Cup 2023 vom 05.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.



Alba beendet Länderspiel-Karriere

Mit Jordi Alba verlässt ein weiterer Europameister die spanische Nationalmannschaft. Der 34-jährige Linksverteidiger bestritt 93 Länderspiele und erzielte dabei 10 Tore, darunter eines im 2012 von Spanien gewonnen EM-Final. Im vergangenen Juni führte er Spanien als Captain zum Gewinn der Nations League. Alba läuft nach vielen erfolgreichen Jahren bei Barcelona seit kurzem in den USA für Inter Miami wieder an der Seite seines früheren Teamkollegen Lionel Messi auf.