Argentinien: River Plate zurück auf dem Thron

River Plate ist zum ersten Mal seit 2014 wieder argentinischer Meister. Dank einem 4:0-Sieg gegen Racing Club im Estadio Monumental sicherte sich die Mannschaft aus Buenos Aires in der Nacht auf Freitag den Titel vorzeitig. Drei Spieltage vor Saisonende liegt River Plate uneinholbar 12 Punkte vor Defensa y Justicia. Die «Millonarios» hatten mit so vielen Corona-Ausfällen zu kämpfen, dass sogar ein Feldspieler ins Tor musste. In den letzten 4 Saisons war der Meistertitel in Argentinien 3 Mal an die Boca Juniors gegangen.