Legende: Hielt sich zuletzt bei den Bayern fit Arjen Robben. imago images

Robben arbeitet an seinem Comeback

Arjen Robben schiebt seinen Ruhestand auf und kehrt zu seinem Jugendklub FC Groningen zurück. Das teilte der niederländische Erstligist am Samstag mit. Der 36-Jährige hatte seine Karriere 1999 in der Jugendmannschaft von Groningen begonnen, ehe er den Klub 2002 in Richtung PSV Eindhoven verliess. Nach Stationen bei Chelsea, Real Madrid und den Bayern gab er am Ende der Saison 2018/19 sein Karriereende bekannt.

Espanyol mit erneutem Trainerwechsel

Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist Espanyol Barcelona hat zum dritten Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt. Der Tabellenletzte der Primera Division gab am Samstag die Trennung von Abelardo Fernandez bekannt. Der langjährige Profi beim Stadtrivalen FC Barcelona hatte den Posten im Dezember 2019 übernommen. Der bisherige Sportdirektor Franciso Rufete steht bis zum Ende der laufenden Saison an der Seitenlinie.