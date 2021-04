Rom, Amsterdam und Bilbao planen an der EM mit Zuschauern

Legende: Soll an der EURO zu 25 Prozent gefüllt werden Die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. imago images

EURO: Städte-Trio plant mit Zuschauern

Die Spielorte Rom, Amsterdam und Bilbao planen für die EM (11. Juni bis 11. Juli) mit einer Auslastung ihrer Stadien von 25 Prozent. In der italienischen Hauptstadt könnten dann jeweils rund 15'000 Fans zugelassen werden. Amsterdam plant mit 12'000 Fans, Bilbao mit 13'000. Die 12 EM-Gastgeber hatten bis Mittwoch Zeit, zumindest ihre prinzipielle Bereitschaft für Spiele mit Fans zuzusichern. Eine Garantie für die Zulassung von Zuschauern wurde von der Uefa in dieser Phase des Entscheidungsprozesses noch nicht verlangt.

Spanien: Atletico im Saisonendspurt ohne Suarez

Atletico Madrid muss in den kommenden Wochen auf Stürmerstar Luis Suarez verzichten. Wie der Tabellenführer der spanischen Primera Division mitteilte, zog sich der Uruguayer im Training eine Muskelverletzung im linken Bein zu. Über die mögliche Ausfallzeit machte der Klub zunächst keine Angaben. Für das Ligaspiel gegen Betis Sevilla am kommenden Sonntag wäre Suarez wegen einer Gelbsperre ohnehin ausgefallen. In der laufenden Saison erzielte der 34-Jährige bislang 19 Meisterschaftstore.