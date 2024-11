Legende: Will es noch einmal wissen Claudio Ranieri. Keystone/AP Photo/Gregorio Borgia

Serie A: Ranieri übernimmt bei der Roma

Die AS Roma hat Claudio Ranieri zum Nachfolger des entlassenen Trainers Ivan Juric ernannt. Der 73-Jährige, der Leicester City 2016 völlig überraschend zum Titel in der englischen Premier League geführt hatte, kehrt damit aus dem Ruhestand zurück. Zuletzt hatte der Italiener bis Mai Cagliari gecoacht. Ranieri war bereits zweimal Trainer der «Giallorossi». Er erhält einen Vertrag bis Ende Saison und soll dem Management des Klubs danach in einer Beraterrolle erhalten bleiben.

01:09 Video Archiv: Ranieri in SRF-Interview zu Titel mit Leicester: «Es ist verrückt!» (engl.) Aus Sport-Clip vom 09.01.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Premier League: Uefa ermittelt gegen Coote

Die Uefa hat Ermittlungen gegen den britischen Schiedsrichter David Coote aufgenommen. Gemäss Mitteilung geht es um mögliche Verstösse des 42-Jährigen gegen die Disziplinarregeln des Kontinentalverbands. Die Uefa hatte Coote bereits am Montag wegen unangemessenen Verhaltens suspendiert. Zuvor war ein Video aufgetaucht, in dem Coote sich verächtlich über den damaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geäussert haben soll. Am Mittwoch veröffentlichte die Sun ein Video, in dem ein Mann zu sehen ist, wie er ein weisses Pulver schnupft. Auch dabei soll es sich um Coote handeln.