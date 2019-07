Legende: Neuer Klub Pau Lopez wechselt von der Primera Division in die Serie A. Keystone

Pau Lopez wird ein Römer

Die AS Roma hat in Pau Lopez vom spanischen Erstligisten Real Betis den teuersten Torhüter der Klubgeschichte verpflichtet. Wie die Römer bekannt geben, beträgt die Ablösesumme 23,5 Millionen Euro, der 24-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei den «Giallorossi». Der spanische Nationalkeeper begann seine Karriere bei Ligakonkurrent Espanyol Barcelona. Sein Profidebüt für die Katalanen hatte er in der Saison 2014/15 gegen den FC Sevilla gegeben.

Koscielny verweigert USA-Reise mit Arsenal

Laurent Koscielny hat sich geweigert, mit dem FC Arsenal im Rahmen der Saisonvorbereitung eine geplante USA-Reise anzutreten. «Wir sind sehr enttäuscht von Laurents Verhalten, das gegen unsere klaren Anweisungen verstösst», liess der Klub verlauten. Koscielny, der seit 2010 bei den «Gunners» unter Vertrag steht, soll um eine Vertragsauflösung gebeten haben, um den Klub wechseln zu können.