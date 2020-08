Legende: Ehemaliger Spieler bei Barça Ronald Koeman wird neuer Trainer beim FC Barcelona. Keystone

Spanien: Koeman als Trainer zurück bei Barça

Wie der FC Barcelona am Mittwoch bekannt gab, unterschreibt Ronald Koeman einen 2-Jahresvertrag bis 2022. Damit beendet der 57-Jährige seine Tätigkeit als niederländischer Nationaltrainer. Sein Vertrag bei «Oranje» enthielt eine Klausel, mit der er das Nationalteam für den Trainerposten bei Barcelona verlassen konnte. Ausserdem übernimmt Ramon Planes, bisher Kaderplaner bei den Barça, den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor.

Koeman spielte von 1989 bis 1995 für die Katalanen und war 4 Mal spanischer Meister und 1992 Europapokalsieger geworden. Der Barcelona hatte sich nach dem 2:8 gegen den FC Bayern im Viertelfinal der Champions League in Lissabon von Quique Setién getrennt.

Niederlande: Lodeweges übernimmt ad interim

Dwight Lodeweges (62), bisheriger Assistent von Ronald Koeman, wird ad interim Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Allerdings nur solange, bis ein Nachfolger als Bondscoach gefunden ist. «Oranje» wird im September in Amsterdam zwei Länderspiele in der Nations League bestreiten: am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien.

Deutschland: Reinier leihweise zum BVB

Borussia Dortmund hat das brasilianische Offensiv-Talent Reinier von Spaniens Rekordmeister Real Madrid auf Leihbasis verpflichtet. Das gab das Team des Schweizer Trainers Lucien Favre am Mittwoch via Twitter bekannt. Der 18-Jährige wird für die kommenden beiden Saisons ausgeliehen.