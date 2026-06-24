Legende: Zurück im Scheinwerferlicht Ronaldinho. Reuters/Maria Alejandro Cardonao

Serie C: Ronaldinho schnürt nochmals die Schuhe

Der zweifache Weltfussballer Ronaldinho und der italienische Drittligist Ravenna haben Spekulationen über ein sensationelles Comeback des 46-jährigen Brasilianers bestätigt. Es solle sich «um weit mehr als eine symbolische Verpflichtung» handeln, teilte der Klub bei einer Veranstaltung in Miami mit. Der Brasilianer habe sich zum Ziel gesetzt, sein letztes Tor als Profifussballer im Trikot von Ravenna zu erzielen. «Ronaldinho wird mindestens ein Spiel in der Serie C bestreiten», sagte Klubeigentümer Ignazio Cipriani. Dieser meinte: «Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen.» Sein letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense. Zu seinen Erfolgen gehören der WM-Titel 2002 mit Brasilien und der Triumph in der Champions League 2006 mit Barcelona.