Brasilien: Ronaldinho endlich wieder frei

Ein Richter in Paraguay hat die Rückkehr der Fussball-Legende Ronaldinho nach Brasilien bewilligt. Gustavo Amarilla folgte damit der Staatsanwaltschaft. Ronaldinho und Roberto de Assis müssen eine Strafe von insgesamt 200'000 Dollar zahlen. Der Weltmeister von 2002 und sein Bruder waren kurz nach ihrer Einreise nach Paraguay im März mit falschen Ausweisdokumenten erwischt worden und verbrachten mehr als 30 Tage – inklusive Ronaldinhos 40. Geburtstag – im Gefängnis. Anfang April durfte Ronaldinho die Zelle mit einem luxuriöseren Hotelzimmer tauschen, wo er zuletzt unter Hausarrest stand.

Spanien: Dramatisches Aufstiegsduell

Elche kehrt in die höchste spanische Liga zurück. Die Entscheidung im Aufstiegsduell mit Girona fiel in der 96. Minute des Rückspiels. Nach dem torlosen Unentschieden setzte sich Elche auswärts dank dem Treffer von Pere Milla mit 1:0 durch. Der Klub aus der Region Valencia spielte zuletzt vor 5 Jahren in «La Liga», war in der Saison 2017/18 aber sogar in die Drittklassigkeit abgerutscht. Schon zuvor hatten sich Cadiz und Huesca den Aufstieg gesichert.