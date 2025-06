Legende: Jubelt weitere zwei Jahre in der Wüste Cristiano Ronaldo. imago/Naushad

Saudi Pro League: Ronaldos Zukunft geklärt

Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag mit Al-Nassr um zwei Jahre bis 2027 verlängert, wie der Klub aus der Hauptstadt Riad am Donnerstag bekannt gab. Dem portugiesischen Nationalspieler, der zuletzt die Nations League gewann, blieb auch in der dritten Saison in der Wüste ein Vereinstitel verwehrt. In der abgelaufenen Meisterschaft wurde der mittlerweile 40-Jährige mit 25 Treffern immerhin Torschützenkönig. Ronaldo, der 2022 von Manchester United zu Al-Nassr wechselte, hat in 105 Pflichtspielen 93 Tore für den Verein erzielt.

Premier League: Liverpool holt auch Kerkez

Die teure Transferoffensive von Liverpool geht weiter. Nach Florian Wirtz und Jeremie Frimpong (beide von Leverkusen) hat der englische Meister auch Milos Kerkez verpflichtet. Der ungarische Aussenverteidiger kommt für 40 Millionen Pfund (knapp 44 Millionen Franken) von Ligakonkurrent Bournemouth. Der 21-Jährige unterschrieb laut Medienberichten einen Fünfjahresvertrag.