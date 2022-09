Legende: Liess seinem Frust freien Lauf Cristiano Ronaldo. imago images/Paul Currie/Shutterstock

England: Cristiano Ronaldo nach Wutausbruch angeklagt

Cristiano Ronaldo von Manchester United ist wegen eines Wutausbruchs nach einem Premier-League-Spiel in der letzten Saison vom englischen Verband FA angeklagt worden. Sein Verhalten nach dem Spiel bei Everton am 9. April (0:1) sei unangemessen und/oder gewalttätig gewesen, hiess es in der Mitteilung. In einem Video sieht es so aus, als ob Ronaldo einem jungen Fan das Handy aus der Hand schlägt. Die Polizei in Liverpool hatte Ermittlungen wegen möglicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet, es aber am Ende bei einer Verwarnung belassen.

Deutschland: Boetius hat Operation gut überstanden

Nach seiner Hodentumor-Diagnose ist Jean-Paul Boëtius von Hertha Berlin erfolgreich operiert worden. «Die OP ist durch und ist gut verlaufen», gab der frühere Spieler des FC Basel bei Instagram bekannt. «Vielen Dank für die herzerwärmenden und aufbauenden Worte», schrieb der 28-jährige Mittelfeldspieler weiter. Boëtius ist in der Bundesliga der vierte bekannte Fall mit einem Hodentumor in kurzer Zeit nach Teamkollege Marco Richter, Unions Timo Baumgartl und Dortmunds Sébastien Haller.