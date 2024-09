Legende: Gehen fortan getrennte Wege Cristiano Ronaldo und Landsmann Luis Castro. imago images/AFLOSPORT

Saudi Pro League: Castro bei Al-Nassr entlassen

Cristiano Ronaldo bekommt nach lediglich 3 Spieltagen in der neuen Saison in der Saudi Pro League einen neuen Trainer. Die Klubführung sah sich aufgrund von 5 Punkten und Rang 7 dazu veranlasst, Luis Castro freizustellen. Castro hatte im vergangenen Sommer bei Al-Nassr übernommen und führte das Team um «CR7» in der letzten Saison auf den 2. Platz, sowie in den Cupfinal. Beide Male musste sich Al-Nassr Al-Hilal geschlagen geben. In der «Asian Champions League» bedeutete Al-Ain (UAE) im Viertelfinal Endstation. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar.