Legende: Gehen fortan getrennte Wege Cristiano Ronaldo und Landsmann Luis Castro. imago images/AFLOSPORT

Saudi Pro League: Castro bei Al-Nassr entlassen

Cristiano Ronaldo bekommt nach lediglich 3 Spieltagen in der neuen Saison in der Saudi Pro League einen neuen Trainer. Die Klubführung sah sich aufgrund von 5 Punkten und Rang 7 dazu veranlasst, Luis Castro freizustellen. Castro hatte im vergangenen Sommer bei Al-Nassr übernommen und führte das Team um «CR7» in der letzten Saison auf den 2. Platz, sowie in den Cupfinal. Beide Male musste sich Al-Nassr Al-Hilal geschlagen geben. In der «Asian Champions League» bedeutete Al-Ain (UAE) im Viertelfinal Endstation. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar.

00:28 Video Archiv: Ronaldo glänzt zum Saisonabschluss Aus Sport-Clip vom 28.05.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.



Ligue 1: Rabiot schliesst sich Marseille an

Der 48-fache französische Internationale Adrien Rabiot unterschrieb am Dienstag nach einem vertragslosen Sommer bei Olympique Marseille. Der Mittelfeldspieler war 2019 nach einer höchst erfolgreichen Zeit bei seinem Jugendverein PSG zu Juventus Turin gewechselt. Mit den Turinern gewann Rabiot einen Meistertitel und zwei Cupsiege. 2022 war Rabiot Teil des französischen Teams, das den WM-Final erreichte, auch an den Europameisterschaften 2021 und 2024 stand er im Kader Didier Deschamps'.