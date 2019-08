Rooney ab 2020 zurück in England

Legende: Beendet das Abenteuer USA Wayne Rooney. imago images

Rooney unterschreibt bei Derby County

Wayne Rooney kehrt nach anderthalb Jahren bei D.C. United in der amerikanischen Major League Soccer zurück nach England. Der 33-Jährige schliesst sich im Januar 2020 dem Zweitligisten Derby County an und soll Coach Phillip Cocu als Spielertrainer zur Seite stehen. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2021. «Ich bin sehr glücklich über die Gelegenheit, die Derby County mir bietet», so Rooney.

Koscielny zurück nach Frankreich

Der ehemalige französische Nationalspieler Laurent Koscielny wechselt von Arsenal zurück in die Ligue 1 zu Girondins Bordeaux. Nach Informationen des Senders BBC soll Bordeaux rund 5 Millionen Euro für den 33-jährigen Verteidiger bezahlen, dessen Vertrag in London noch ein Jahr lief.

Augsburg holt tschechischen Goalie

Der FC Augsburg hat sich mit dem tschechischen Nationaltorhüter Tomas Koubek von Stade Rennes verstärkt. Der 26-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag. Damit hat der Bundesligist eine wichtige Personalakte geschlossen. In Medienberichten war zuletzt auch über eine Verpflichtung der Schweizer Keeper Jonas Omlin (Basel) und Yvon Mvogo (Leipzig) spekuliert worden.