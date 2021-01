Legende: Wechselt ins Trainerfach Wayne Rooney. imago images

England: Rooney vom Spieler zum Coach

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney ist ab sofort offiziell Teammanager beim Zweitligisten Derby County. Der 35-Jährige stand bis Ende November noch als Kapitän auf dem Rasen, im Anschluss übernahm er interimsweise das Amt von Phillip Cocu beim abstiegsbedrohten Klub. Nun unterschrieb Rooney einen Vertrag bis Sommer 2023.

Klub-WM: Corona verhindert Aucklands Teilnahme

Die Klub-Weltmeisterschaft wird ohne Auckland City stattfinden. Die Neuseeländer sagten ihre Teilnahme an dem Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar ab. Grund dafür seien die Quarantäne-Bestimmungen in Neuseeland wegen der Coronavirus-Pandemie, teilten die Fifa und der Klub mit. Durch die Absage werde das Format nicht verändert, versicherte die Fifa. Bayern München steigt als Gewinner der Champions League in Europa erst im Halbfinal am 8. Februar ein.