Legende: Beendete seine Profikarriere bei DC Wayne Rooney. Keystone/AP/Aleksandra Szmigiel

USA: Rooney übernimmt DC United

Wayne Rooney kehrt zu DC United zurück und übernimmt den Klub aus der MLS als Trainer. Der 36-Jährige war im Juni bei Zweitliga-Absteiger Derby County zurückgetreten. 2018/19 war Rooney zum Ende seiner Profikarriere bereits als Spieler für DC aktiv, das aktuell punktgleich mit Xherdan Shaqiris Chicago Fire am Tabellenende der Eastern Conference liegt.

Deutschland: Hertha muss auf Richter verzichten

Der Bundesligist Hertha Berlin muss vorderhand ohne Marco Richter auskommen. Der 24-jährige Offensivspieler ist an Hodenkrebs erkrankt und muss operiert werden. «Sobald es weitere Erkenntnisse zum Heilungsverlauf gibt, werden wir darüber informieren», liess der Klub verlauten.

Legende: Längere Pause nach Krebs-Diagnose Hertha Berlins Marco Richter. IMAGO/ Fotostand

Ägypten: Vitoria übernimmt die Nationalmannschaft

Der Portugiese Rui Vitoria ist neuer Nationaltrainer in Ägypten. Der frühere Coach von Haris Seferovic bei Benfica Lissabon tritt die Nachfolge von Ehab Galal an, der im Juni, nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt, wegen ungenügender Leistungen entlassen wurde. Ägypten hatte im März die Qualifikation für die WM in Katar verpasst.