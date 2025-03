Per E-Mail teilen

Legende: Die Niederlage in Mönchengladbach war die eine zu viel Marco Rose wird als Trainer von RB Leipzig freigestellt. Imago Images/Revierfoto

Bundesliga: Rose nicht mehr Trainer von RB Leipzig

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach hat sich RB Leipzig von Trainer Marco Rose getrennt. Das teilte der Klub auf den sozialen Medien mit. Die Entlassung ist eine Reaktion auf die sportliche Krise der «Bullen», die in der Bundesliga die internationalen Plätze zu verpassen drohen und in der Champions League schon in der Ligaphase ausschieden. Der 48-jährige Rose war seit September 2022 Trainer von RB Leipzig und führte die Sachsen 2023 zum Pokalsieg. Wer die Nachfolge antritt, liess der Klub offen.

