Legende: Muss aussetzen Antonio Rüdiger. IMAGO / Pressinphoto

Spanien: Rüdiger verpasst Rest der Saison

Real Madrid muss vorübergehend ohne Antonio Rüdiger planen. Der 32-jährige Innenverteidiger wurde erfolgreich am linken Knie operiert – er litt seit geraumer Zeit an einem Teilriss des äusseren Meniskus. Seine Ausfalldauer wird auf zwei Monate geschätzt. Damit dürfte der Deutsche nicht nur den Schlussspurt in der spanischen Meisterschaft, sondern auch den Nations-League-Halbfinal zwischen Deutschland und Portugal (4. Juni) sowie die Klub-WM in den USA verpassen.

6 Spielsperren für Rüdiger Box aufklappen Box zuklappen Nach seinem Ausraster im Final der Copa del Rey (2:3 nach Verlängerung gegen Barcelona) wurde Antonio Rüdiger vom spanischen Fussballverband RFEF für 6 Partien gesperrt. Aufgrund der Verletzung dürfte dies den Deutschen jedoch kaum kümmern, da er mindestens die 5 verbleibenden Saisonspiele der LaLiga sowieso verpassen würde.

Argentinien: Boca Juniors trennen sich von Gago

Der Schweizer Neo-Nationalspieler Lucas Blondel muss sich auf einen neuen Trainer einstellen. Sein Verein Boca Juniors hat sich nach der 1:2-Niederlage am Sonntag bei Erzrivale River Plate von Übungsleiter Fernando Gago getrennt. Der 39-Jährige war seit Oktober letzten Jahres Trainer beim Klub aus Buenos Aires. In 30 Spielen holte er 18 Siege. Wer Gago beerbt, ist noch nicht bekannt.