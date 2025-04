Rüdiger am Knie operiert – zwei Monate out

Legende: Muss aussetzen Antonio Rüdiger. IMAGO / Pressinphoto

Real Madrid muss vorübergehend ohne Antonio Rüdiger planen. Der 32-jährige Innenverteidiger wurde erfolgreich am linken Knie operiert – er litt seit geraumer Zeit an einem Teilriss des äusseren Meniskus. Seine Ausfalldauer wird auf zwei Monate geschätzt. Damit verpasst der Deutsche nicht nur den Schlussspurt in der spanischen Meisterschaft, sondern auch die Klub-WM in den USA sowie den Nations-League-Halbfinal zwischen Deutschland und Portugal (4. Juni).