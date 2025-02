Legende: Arbeitete zuletzt bei Inter im Nachwuchs Cristian Chivu. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Parma holt Chivu für Pecchia

Der frühere rumänische Nationalspieler Cristian Chivu ist neuer Trainer des italienischen Erstligisten Parma Calcio, bei dem auch der Schweizer Simon Sohm spielt. Der 44-jährige Chivu folgt auf den Aufstiegscoach Fabio Pecchia, der am Montag, einen Tag nach der 0:1-Heimpleite gegen die AS Rom, entlassen worden war. Pecchia hatte den Klub im Juni 2022 übernommen und in der vergangenen Saison als Meister der Serie B zurück in die Erstklassigkeit geführt. Im Kalenderjahr 2025 ist Parma noch ohne Sieg. Der frühere Abwehrspieler Chivu hatte 2013 seine Karriere nach 75 Länderspielen beendet, nachdem er für Ajax, Roma und Inter auf dem Platz gestanden hatte.

