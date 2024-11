Legende: Erhält drei Punkte Die rumänische Nationalmannschaft. IMAGO/sport pictures-Razvan Pasarica

Nations League: Rumänien zum Sieger erklärt

Nach dem Abbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo hat die Uefa das Spiel mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Die Kosovaren waren in der Nachspielzeit am Freitagabend in Bukarest beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen. Das Team fühlte sich laut Berichten von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen «Serbien»-Schlachtrufe angestimmt haben sollen. Durch die Spielwertung ist nun auch der Aufstieg Rumäniens in die B-Liga perfekt. Die Gastgeber müssen wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens ihrer Fans das nächste Heimspiel aber vor leeren Rängen austragen.

Serie A: Genua mit neuem Trainer

Beim CFC Genua kommt es zu einem Trainerwechsel. Nach der Entlassung von Alberto Gilardino übernimmt Patrick Vieira den Tabellen-17. der Serie A per sofort. Der französische Weltmeister von 1998 wird zum ersten Mal als Trainer in Italien aktiv sein, als Spieler hatte er für die beiden Mailänder Vereine AC und Inter sowie für Juventus Turin gespielt. Zuletzt war er bei Racing Strassburg tätig, im Juli verliess Vieira den Klub.

Legende: Übernimmt in Genua Patrick Vieira. IMAGO / PA Images

Premier League: Bleibt Guardiola doch?

Wie The Athletic und die BBC berichten, scheint Pep Guardiola seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester City doch noch zu verlängern. Der Spanier soll sich mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Zuletzt hatte Guardiola, der seit 2016 bei City den Kurs vorgibt, durchaus auch mit einem Abschied kokettiert.